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Bağcılar'da işçi patron kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi

Bağcılar'da işçi patron kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi
19.06.2022 16:57 - Son Güncelleme: 19.06.2022 16:57

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Bağcılar'da tekstil atölyesinde çalışan işçi, görev yerini değiştiren patronuyla tartıştı. Tartışma büyüyünce, işçi akrabalarıyla birlikte iş yerine baskın yaptı. Ardından da patronu akrabalarıyla işçinin evini taşladı. Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında, tekstil atölyesinde çalışan bir işçi, görev yerinin değiştirilmesine tepki gösterdi. Patronu Kadir Sakçı'yla tartışan işçiye, aynı odada bulunan bir kişi saldırdı. Patronun yeğeni olduğu öğrenilen kişi, işçinin yüzüne kafasıyla vurdu. İşçi oradan ayrıldıktan bir süre sonra, bu kez akrabalarıyla birlikte geldi. Taraflar arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalışırken, kavgada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

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