Bağcılar'da husumetli iki ailenin kavgasını ayırmaya çalışan 4 polis ve 1 bekçi yaralandı.

Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde dün 23.00 sıralarında husumetli iki aile arasında tartışma çıktığı ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

4 POLİS 1 BEKÇİ YARALANDI

Bir eve yapılan saldırıya müdahale eden 4 polis ve 1 bekçi yaralandı. Takviye ekiplerle iki aile arasındaki kavgaya son verildi.

5 GÖZALTI

Evi basılan T.G. ve C.G. ile baskın yapan gruptaki M.İ, M.G. ve Y.Y. gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin daha önce "yağma" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayda yaralanan güvenlik güçlerinin hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

İki aile arasındaki kavga ve polisin havaya ateş açarak müdahalesi çevrede bulunan bir vatandaşın kayda aldığı cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde iki grubun tekme ve yumruklarla kavga ettiği anlar görülüyor. Bu sırada ise kavgayı ayırmak için gelen polis ekiplerinin havaya uyarı amaçlı ateş açtığı anlar yer alıyor.