Aydın'da silah sesi: 19 yaşındaki Hamza Turan yaşamını yitirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 yaşındaki Hamza Turan Yıldırım, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Gencin emekli polis babasına ait beylik tabancayla yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi 2308 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden emekli polis memuru Ahmet Yıldırım'ın oğlu Hamza Turan Yıldırım'ın odasından silah sesi geldi. Silah sesini duyan ailesi odaya girdiğinde Yıldırım'ı başından vurulmuş halde yerde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan aile, yakınları ve komşuları büyük üzüntü yaşadı.

Polis ekiplerinin ilk incelemelerine göre, gencin babasına ait beylik tabancayla yaşamına son vermiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.