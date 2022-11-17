Aydın Nazilli'de hemzemin geçitte yolcu treni ile otomobil çarpıştı! 73 yaşındaki talihsiz adam hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treni çarpan otomobil sürücüsü Mikail Börekçi (73) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, saat 19:00 sıralarında Yeşilmahalle ile Denizli karayolunu birbirine bağlayan hemzemin geçitte meydana geldi. Söke - Denizli seferini yapmakta olan yolcu treni, iddiaya göre o esnada kapalı olan bariyerlerin yanından geçmek isteyen Mikail Börekçi idaresindeki 09 NS 889 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, Börekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.