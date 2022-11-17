Haberler Yaşam Videoları Aydın Nazilli'de hemzemin geçitte yolcu treni ile otomobil çarpıştı! 73 yaşındaki talihsiz adam hayatını kaybetti

Aydın Nazilli'de hemzemin geçitte yolcu treni ile otomobil çarpıştı! 73 yaşındaki talihsiz adam hayatını kaybetti

Aydın Nazilli'de hemzemin geçitte yolcu treni ile otomobil çarpıştı! 73 yaşındaki talihsiz adam hayatını kaybetti
17.11.2022 09:19 - Son Güncelleme: 17.11.2022 09:20

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:18
Aralarında köy muhtarının da...
Yaşam 01:01
Kars'ın Sarıkamış ilçesi...
Yaşam 00:25
Meteorolojiden o illere uyarı!
Yaşam 01:21
Dinlendiği kamyonunda cansız...
Yaşam 03:21
İhbara giden ekipler dramla...
Yaşam 02:18
17 yıldır taktığı evlilik...
Yaşam 00:14
İstiklal Caddesi'nde yaşanan...
Yaşam 00:19
Yolun karşısına geçmek isteyen...
Yaşam 00:13
70 ayrı adrese eş zamanlı...
Yaşam 01:24
2 bin 500 lira değerindeki cep...
Yaşam 02:30
29 kişi boğulunca polis...
Yaşam 03:49
Dolabın altında kaldı itfaiye...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treni çarpan otomobil sürücüsü Mikail Börekçi (73) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, saat 19:00 sıralarında Yeşilmahalle ile Denizli karayolunu birbirine bağlayan hemzemin geçitte meydana geldi. Söke - Denizli seferini yapmakta olan yolcu treni, iddiaya göre o esnada kapalı olan bariyerlerin yanından geçmek isteyen Mikail Börekçi idaresindeki 09 NS 889 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, Börekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA