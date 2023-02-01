Haberler Yaşam Videoları Avustralyalı suç örgütü 'Alameddine'nin üst düzey üyesi, Bodrum'da yakalandı

Avustralyalı suç örgütü 'Alameddine'nin üst düzey üyesi, Bodrum'da yakalandı

Avustralyalı suç örgütü 'Alameddine'nin üst düzey üyesi, Bodrum'da yakalandı
01.02.2023 18:49 - Son Güncelleme: 01.02.2023 18:50

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:14
Antalya Alacabel'de kar ve...
Yaşam 00:35
Güzellik merkezinde yangın...
Yaşam 00:21
Hurda aracıyla keşif yapan 2...
Yaşam 01:47
Bolu Dağı Tüneli'nde...
Yaşam 01:35
Koyun otlatan Kemal, pitbull...
Yaşam 01:05
Lise öğrencisi genç annesini...
Yaşam 02:52
Çamlıca Tepesi beyaza büründü
Yaşam 02:45
Girdikleri apartmanda 9...
Yaşam 00:33
İstanbul'da kar yağışı hava...
Yaşam 01:05
Kendisinden haber alınamayan...
Yaşam 01:32
Van’da köpek saldırısına...
Yaşam 01:30
Arnavutköy’de 2 milyon liralık...

Avusturalyalı suç örgütü 'Alameddine'nin üst düzey üyelerinden olan ve Interpol tarafından aranan Masood Zakaria (27), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villada, polis operasyonuyla yakalandı.

Yaşam Videoları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Interpol tarafından aranan ve Yeni Güney Galler eyaleti polisinin 'cinayete teşebbüs', 'suç örgütü üyeliği' ile 'uyuşturucu kaçakçılığı'ndan 2021'de hakkında tutuklama kararı çıkardığı Masood Zakaria'nın İstanbul'dan kara yolu ile Muğla'nın Bodrum ilçesine geldiği bilgisine ulaştı. Yalıkavak ile Geriş mahalleleri arasındaki lüks villaya dün sabah polisin düzenlediği operasyonda, suç örgütü 'Alameddine'nin üst düzey üyesi Zakaria Masood, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Masood, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Mumcular S Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Avustralya'nın en çok aranan suçlusu olduğu öğrenilen Zakaria'nın, Aralık 2021'de önce Malezya'ya giden balıkçı teknesine binip sonra Asya üzerinden Türkiye'ye ulaştığı, İstanbul'un ardından kara yolu ile Bodrum'a geldiği belirtildi.

Öte yandan Masood Zakaria'nın eşi Azza Masood'un da Nisan 2021'de polis baskınında yakalandığı belirtildi. Azza'nın, Yeni Güney Galler'deki Greystanes bölgesinde kendisine ve eşine ait evi 2019'da satın alırken, belgede sahtecilik yaptığı gerekçesiyle tutuklanıp, 12 ay kamu hizmeti cezası aldığı, çiftin evine de el koyulduğu öğrenildi.

SON DAKİKA