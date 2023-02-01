Aydın'ın Buharkent ilçesindeki bir güzellik merkezinde çıkan yangın panik oluşturdu

Yangın, Zafer Mahallesi 5 sokak üzerinde bulunan güzellik merkezinde meydana geldi. Alevleri fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.