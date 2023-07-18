Haberler Yaşam Videoları Avrupa kavruluyor! İspanya’da hava sıcaklığı 44.8 dereceye ulaştı

Avrupa kavruluyor! İspanya’da hava sıcaklığı 44.8 dereceye ulaştı

Avrupa kavruluyor! İspanya’da hava sıcaklığı 44.8 dereceye ulaştı
18.07.2023 17:41

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:56
Saç tıraşı için sıra...
Yaşam 08:01
Meteoroloji uyardı!
Yaşam 00:29
Kadın kılığına girip dilenen...
Yaşam 05:06
Sıcaktan kavrulan...
Yaşam 03:03
Av tüfeğiyle dehşet yaşattı: 2...
Yaşam 02:01
1 yaşındaki bebek darp...
Yaşam 01:21
Muğla’da akılalmaz olay!
Yaşam 00:45
Arazide ve su kanalında aranan...
Yaşam 00:56
'Gölde boğuldu' diye...
Yaşam 00:31
Trafikte yamuk ilerleyen...
Yaşam 02:49
Tartıştığı aracın önünü...
Yaşam 00:46
İzmir'de dehşet! Dekoratif...

İspanya’nın güneyindeki Andujar kasabasında hava sıcaklığı 44.8 dereceye ulaştı. İtalya'da ise termometrelerin 46 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Yaşam Videoları

Avrupa'da 40 dereceyi aşan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin 45 dereceye yaklaştığı İspanya'da yazın başından bu yana 3'üncü sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı. Meteoroloji servisinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Endülüs Özerk Bölgesi'ne bağlı Andujar kasabasında termometreler 44.8'i, Jaen kentinde ise 44.7'yi gösterdi.

Ülkede aşırı sıcakların etkili olmasıyla başlayan La Palma Adası'ndaki orman yangınlarında 4 bin 500 hektar alan küle döndü, 4 bin 255 kişi ise bölgeden tahliye edildi.

"İTALYA'DA SICAKLIK ARTIYOR"

Sardinya ve Sicilya adalarında termometrelerin dün 43 dereceyi gördüğü İtalya'da aşırı sıcaklar 10 gün boyunca etkili olacak. Sardinya'da bugün öğlen saatlerinde sıcaklığın 46 dereceye ulaşması bekleniyor.
İtalya Sağlık Bakanlığı, bölgesel hükümetlere devlet hastanelerinin acil servislerinde sıcak havaya bağlı sağlık sorunları bulunanlara hızlı müdahale amacıyla bir kod oluşturmasını önerdi. Bakanlık, gerekli durumlarda doktorların çalışma saatlerinin arttırılabileceğini açıkladı.
Avrupa'da geçtiğimiz yıl rekor sıcaklıklar nedeniyle 61 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

SON DAKİKA