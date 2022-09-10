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Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı

Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı
10.09.2022 12:22

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İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kazada yaralananların tedavileri hastanelerde sürüyor. Kaza sırasında kolu kırılan 48 yaşındaki Ahmet Azun, Topkapı'dan Avcılar'a gittiğini ve metrobüsün ters istikamette seyrettiğini gördüğünü anlattı. Hastanelerine getirilen yaralılardan birinin durumunun kritik olduğuna dikkati çeken Acil Tıp Uzmanı Doğan Aycan, "İç organ yaralanması var. Gerekli müdahaleleri yapıldıktan sonra yoğun bakım ünitemize yatırıldı. 2 hastamız taburcu oldu. Kalan hastalarımızın genel durumları iyi, şu an tetkik sonuçlarını bekliyoruz." dedi.

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