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Ataşehir'de kontrolden çıkan araç duvara çarptı! Şoför bayıldı

Ataşehir'de kontrolden çıkan araç duvara çarptı! Şoför bayıldı
23.10.2021 05:59 - Son Güncelleme: 23.10.2021 06:19
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İstanbul Ataşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün kullandığı araç önce kaldırıma ardından da duvara çarparak durabildi. Araç hurdaya dönerken, kazayı sıyrıklarla atlatan şoför ise bayıldı.

Yaşam Videoları

Ataşehir'de kavşağa hızlı giren şoför direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce kaldırıma daha sonra ise istimlak duvarına çarparak durabildi. Kazayı hafif sıyrıklar ile atlatan şoför bayıldı.

Kaza, 01.30 sıralarında Prof.Dr.Hıfzı Özcan Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, 34 AEK 944 plakalı Volkswagen aracı ile seyir halinde olan Çiğdem Yurdakul önünde bulunan kavşağa hızla girince direksiyon hakimiyetini kaybederek istimlak duvarına çaptı. Çapmanın etkisi ile araç içinde bayıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sev edildi. İlk müdahalesi olay yerine gelen ambulansta yapılan şoför daha sonra hastaneye götürüldü. Duvara çarparak durabilen aracın plakası duvarda asılı kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken, kazaya karışan araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu. Kazaya karışan araç olay yerinden Çekici yardımı ile kaldırıldı.



Görgü tanığı Yalçın Karatepe, "Kızımda misafirlikten geliyordum. Evinde hemen şurada aşağıda kavşağa gelince aracı bu şekilde gördüm dumanlar çıkıyordu. Hemen aracın kapısını açtım. Bayan aracın içindeydi telefonu açıktı. Kocası Telefondan hayatım hayatım bir şey mi oldu diye bağırıyordu. Ben telefonda kocasına sakinleştirmeye çalıştım. Polise itfaiyeye ambulansa haber verdim geldiler çıkardılar. Bayanı hasta haneye götürdüler. Gördüğüm kadarı ile kanaması yarası falan yoktu." dedi.

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