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Arsuz son dakika haberleri! Hatay Arsuz'da Yaren ve Eren Altun kardeşlerin öldüğü feci kaza kamerada

Arsuz son dakika haberleri! Hatay Arsuz'da Yaren ve Eren Altun kardeşlerin öldüğü feci kaza kamerada
29.05.2021 10:30
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı Yaren (15) ile Eren Altun (14) kardeşler, yaşamını yitirdi. Eren ve Yaren kardeşlere otomobilin çarpma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 2 kardeşin Arsuz Belediyesi AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Altun'un çocukları olduğu öğrenildi.


İskenderun-Arsuz yolu Madenli Balıkçı Barınağı Kavşağı'nda dün gece, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaren ve Eren Altun kardeşlere M.D. yönetimindeki 31 TC 784 plakalı otomobil çarptı. Kazada, iki kardeş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak kardeşler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

AK PARTİ'Lİ MECLİS ÜYESİNİN ÇOCUKLARI

Yaren ve Eren Altun'un, Arsuz Belediyesi AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Altun'un çocukları olduğu belirtildi.

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