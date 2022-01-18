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Arnavutköy’de soba ateşi parladı iki kardeş yanarak hastaneye kaldırıldı

Arnavutköy’de soba ateşi parladı iki kardeş yanarak hastaneye kaldırıldı
18.01.2022 10:18

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Arnavutköy’de soba yakmaya çalıştıkları sırada sobanın parlaması ile vücudunda yanıklar oluşan iki kardeş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, soba yakmaya çalışan 20 yaşındaki Beyza K. ve 15 yaşındaki Belinay K. sobanın birden parlaması ile yandı. İki kardeşin yüzünde ve vücudunun farklı noktalarında yanıklar oluştu. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı iki kardeş daha sonra hastaneye kaldırıldı.

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