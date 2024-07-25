SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Arnavutköy'de İETT otobüsü boşluğa düştü! Ekipler olay yerine sevk edildi
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024, 10:51 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024, 10:51

Arnavutköy'de İETT otobüsü boşluğa düştü! Ekipler olay yerine sevk edildi

Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir tekeri sulama kanalına girerek yan yattı. Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sabah saatlerinde membaa mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedince bir tekeri sulama kanalına girerek yan yattı. Yolcular panikle otobüsten dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ölen ya da yaralının olmadığı öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Sarıyer’de denize giren iki genç boğulma tehlikesi geçirdi: O anlar kamerada
25.07.2024Perşembe
Gökyüzünden üzerine paraşütçünün geldiğini gören vatandaşın paniği kamerada
25.07.2024Perşembe
Pendik'te şehir eşkıyaları kamerada: Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne silah çekti
25.07.2024Perşembe
Otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
24.07.2024Çarşamba
Pendik'te şehir eşkıyaları kamerada: Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne silah çekti
24.07.2024Çarşamba
Bunlar da Var
BİNGÖL SALDIRI HABERİ: Madde bağımlısı dehşet saçtı: 2 ölü 7 yaralı | Olay anı görüntüsü Bingöl son dakika ölüm haberleri! 00:49
Bingöl'de dehşet! Madde bağımlısı ölüm saçtı: 2 ölü 7 yaralı
24.07.2024Çarşamba
Bingöl’de bıçaklı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı! Madde bağımlısı katilin yakalanma anı kamerada! | Son dakika cinayet haberi... 00:34
Sokak ortasında dehşet! 2 ölü, 7 yaralı! Katilin yakalanma anı kamerada!
24.07.2024Çarşamba
E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi 02:29
E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza
24.07.2024Çarşamba
Bingöl’deki bıçaklı saldırı olayında yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte o kan donduran anlar 00:20
Bingöl’deki bıçaklı saldırı olayında yeni görüntüler ortaya çıktı!
24.07.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA