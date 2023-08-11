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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023, 09:18 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023, 09:18

Arnavutköy'de fabrika yangını!

Arnavutköy Akpınar Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir cam üretim fabrikasında yangın çıktı. Ölü ve yaralının bulunmadığı yangında, çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

Arnavutköy Akpınar Sanayi Bölgesi'nde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Arnavutköy Yassıören Mahallesi Bayındır Caddesi Akpınar Sanayi Bölgesi içinde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında meydana geldi.

İddiaya göre, giriş katı matbaa üst katları ise cam üretim fabrikası olarak kullanılan binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ölü ve yaralının olmadığı öğrenilen yangına, Arnavutköy ve çevre ilçelerden itfaiye ekipler müdahaleye başladı.

Öte yandan, fabrikada çalışan işçilerin yangından kendi imkanlarıyla kurtuldukları bildirildi.

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