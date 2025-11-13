Arnavutköy'de 'canım sıkkın' diyen kamyonet şoförü, motosikletliyi darbetti: İşte o anlar!

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy-Bolluca yolunda yaşandı. İddiaya göre, motosikleti ile ilerleyen Yasin A., arkasından gelen kamyonetin çarpmasından son anda manevra yaparak kurtuldu. Daha sonra kamyonet şoförü, motosikletlinin önüne geçerek yolu kapattı. Kamyonet şoförü araçtan inerek motosiklet sürücüsü Yasin A. ile "Neden frene bastın" diyerek tartışmaya başladı. Yasin A.'ya yumruk atan ve direksiyon kabinine geçen kamyonet şoförü, "Canım sıkkın, gider misin" diyerek hakarette bulundu. Kısa süre sonra kamyonet şoförü motosiklet sürücüsünü darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu ancak kamyonet şoförü kavgayı ayıranlara yönelik de hakaretlerine devam etti. Bir süre sonra tekrar aracından inen şoför, motosikletliyi ikinci kez darbetti. Yaşananlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.