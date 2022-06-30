Ardahan’da pitbull dehşeti! Atı boğarak öldürdü

Ardahan’ın Göle ilçesinde pitbul cinsi köpek atı boğarak öldürdü. O anlar saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi…
Ardahan’ın Göle ilçesinde pitbul cinsi köpek atı boğarak öldürdü. O anlar saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi…
Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ardahan'ın Göle İlçesinde Salimbey mahallesi Çermik sokakta Adem Kılıç'a ait atlı arabaya koşulu at pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların korkudan yaklaşamadığı saldırıda at telef oldu.
Evde bağlı olan köpeğin sahibi uyurken bağını koparıp dışarı çıktığı öğrenilirken atlı arabaya bağlı atın çırpınışları yürek burktu.
Köpek vahşeti cep telefonu ile görüntüledi.
Saldırgan köpek uzman ekiplerce alınarak Kars Hayvan barınağına gönderildi.