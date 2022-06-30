Haberler Yaşam Videoları Ardahan’da pitbull dehşeti! Atı boğarak öldürdü

Ardahan’da pitbull dehşeti! Atı boğarak öldürdü

Ardahan’da pitbull dehşeti! Atı boğarak öldürdü
30.06.2022 21:51

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 04:00
Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
Yaşam 01:12
Koltuktan çıkanlar şaşırttı!...
Yaşam 01:46
Orman yangını karşı kontrollü...
Yaşam 01:13
Yol verme kavgasında falçata...
Yaşam 00:52
Kastamonu'da sel nedeniyle...
Yaşam 02:08
Ayancık’ta uyarı anonsları...
Yaşam 01:56
Markette taciz iddiası dayakla...
Yaşam 01:02
Heyelan nedeniyle Kastamonu'da...
Yaşam 00:39
Düğün konvoyunda yolu kapatıp...
Yaşam 01:15
Düğünde kan aktı! 2 yaralı var
Yaşam 01:18
Yaşanan yağış sonucu köprüler...
Yaşam 03:01
SOLOTÜRK’ten Yalova...

Ardahan’ın Göle ilçesinde pitbul cinsi köpek atı boğarak öldürdü. O anlar saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi…

Yaşam Videoları

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ardahan'ın Göle İlçesinde Salimbey mahallesi Çermik sokakta Adem Kılıç'a ait atlı arabaya koşulu at pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların korkudan yaklaşamadığı saldırıda at telef oldu.


Evde bağlı olan köpeğin sahibi uyurken bağını koparıp dışarı çıktığı öğrenilirken atlı arabaya bağlı atın çırpınışları yürek burktu.
Köpek vahşeti cep telefonu ile görüntüledi.


Saldırgan köpek uzman ekiplerce alınarak Kars Hayvan barınağına gönderildi.

SON DAKİKA