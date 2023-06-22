Haberler Yaşam Videoları Aralarında husumet bulunan kuzenini bıçakladı: O anlar kamerada

Aralarında husumet bulunan kuzenini bıçakladı: O anlar kamerada

Aralarında husumet bulunan kuzenini bıçakladı: O anlar kamerada
22.06.2023 20:07

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:19
Kamyoncuların kavgası kamerada
Yaşam 02:10
Balkonda asılı kalan epilepsi...
Yaşam 00:14
Engelli asansörüne...
Yaşam 00:38
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde...
Yaşam 01:44
Tekirdağ'da iki grubun kavgası...
Yaşam 02:34
Tokat'ta sağanak yağış sonrası...
Yaşam 02:40
Başkent Ankara'da sel: Cadde...
Yaşam 01:05
İzmir'i sağanak vurdu!...
Yaşam 00:31
Denize giren voleybolcuların...
Yaşam 00:32
Süratle kırmızı ışıktan geçti,...
Yaşam 01:12
Filipinler'de 120 yolcunun...
Yaşam 01:36
62 yaşındaki baba 19 yaşındaki...

Fatih Beyazıt’ta bir kişi, aralarında husumet bulunan kuzenini iş yerinde çıkan kavgada bıçakladı. Kavgada bıçaklı saldırgana, yaralı ve ağabeyi taburelerle saldırdı. Yaşanan o anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

Olay 20 Haziran Salı Günü akşam saatlerinde Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi aralarında alacak verecek meselesi olan kuzeninin iş yerine geldi. Dükkanda çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli yanında getirdiği bıçakla kuzeni Ömer Gelener'e savurdu.

Kuzenini bıçakla yaraladı

Gelener, taburelerle karşılık vererek savunmaya çalıştı. Saldırgan Gelener'i bıçakla yaraladı. Kardeşinin bıçaklandığını gören Gelener'in ağabeyi de çevreden aldığı taburelerle kuzenine saldırdı. Yaşanan olay sonrasında bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bıçakla yaralanan Ömer Gelener'e ilk müdahaleyi yan taraftaki kafede bulunan doktor yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Gelener'i ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

SON DAKİKA