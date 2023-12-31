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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023, 18:02 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023, 19:37

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde feci kaza!

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, kardeşi ise yaralandı. Olay yerine koşan vatandaşlar ise araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için canla başla mücadele etti.

Kaza, saat 13.15 sıralarında Döşemealtı Altınkale Mahellesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Bilal Esat B.'nin kullandığı 34 TV 2113 plakalı otomobil Burdur istikametine seyir halindeyken bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, ağaca çarparak durdu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine koşan vatandaşlar ise araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için canla başla mücadele etti. Araç içinde sıkışan sürücü ve kardeşi Ö.F.B., itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekibi, sürücü Bilal Esat B.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Ö.F.B. ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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