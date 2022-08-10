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Antalya'da yeraltı şebeke hattına giren hırsızlık şüphelisin feci ölümü

Antalya'da yeraltı şebeke hattına giren hırsızlık şüphelisin feci ölümü
10.08.2022 13:47

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Antalya’da yer altındaki elektrik ve fiber internet kablolarının bulunduğu şebeke hattına giren hırsızlık şüphelisi, elektrik ana akımına kapılıp feci şekilde can verdi. Şahsın cenazesi ise şebekenin 100 metre uzağındaki diğer girişinden yaklaşık güçlükle çıkartılabildi. Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yer altı kablo değişimi için şebeke hattına giren yetkililer, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesinin ardından bölgeye polis, sağlık ekipleri, itfaiye ve elektrik firmasına bağlı personeller sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın şebekedeki ana kabloda akıma kapılıp hayatını kaybettiğini tespit etti.

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