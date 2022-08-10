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Sultanbeyli'de üstü açık otomobilde tehlikeli yolculuk kamerada

Sultanbeyli'de üstü açık otomobilde tehlikeli yolculuk kamerada
10.08.2022 10:56

OTOMATİK OYNAT

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Sultanbeyli'de bir genç, üstü açık otomobilin üzerine çıkarak uzun süre seyahat etti. Yaşanan tehlikeli yolculuğu kayda alan bir başka sürücü ise, 'İnsanlar maalesef bu şekilde ölüyor' diyerek duruma tepki gösterdi. Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de meydana geldi. Yan yol üzerinde seyir halinde olan otomobilin üzerine çıkan genç, dakikalarca seyahat etti. Araç sürücüsü ve gencin tehlikeli yolculuğu pes dedirtti. Yaşanan o anlar bir başka sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolculuğu kayda alan sürücü, 'İnsanlar maalesef bu şekilde ölüyor' diyerek duruma tepki gösterirdi. Tehlikeli yolculuk esnasında araç üzerindeki gencin rahat tavırlarıysa gözden kaçmadı.

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