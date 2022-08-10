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Anafartalar Zaferi'nin 107'inci yılı kutlandı

Anafartalar Zaferi'nin 107'inci yılı kutlandı
10.08.2022 14:00 - Son Güncelleme: 10.08.2022 14:01

OTOMATİK OYNAT

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Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conk Bayırı'nda Anafartalar Zaferi'nin 107'inci yıl dönümü sebebiyle tören düzenlendi. Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conk Bayırı'nda Anafartalar Zaferi'nin 107'inci yıl dönümü sebebiyle tören düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, Avustralya'nın Asker Ateşesi Benjamin Esler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Conk Bayırı'ndaki Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başlayan tören, 3 pare saygı atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Anafartalar zaferimizin 107’inci yıl dönümü etkinlikleri için bir araya toplanmış bulunuyoruz. 107 yıl önce bugün bu coğrafyada, bu topraklarda uzun yıllardan beri devam eden bir geri çekilmenin tabiri caizse sona doğru giden bir yolun başlangıcının aslında bir yolun başlangıcının doğduğu bir yok oluş sürecinden, bir varoluş destanının yazılmış olduğu bu topraklardayız. Bu topraklarda, vatan, millet, bağımsızlığımız söz konusu olduğu zaman bir gül bahçesine girer gibi kara toprağa girenlere bin selam olsun. Bugün çok haklı bir zaferi kutluyoruz. Çünkü biz Türk milleti olarak bir vatan müdafaası verdik. Bir savunma ortaya koyduk ve her namuslu millet gibi burada topraklarımızı savunmaya, bayraklarımızı göklerde dalgalandırmaya gayret gösterdik. Bu uğurda şehitte olduk, gazi de olduk” dedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, “Anlamlı bir günde tarihi yad etmemiz gerekiyor. Gelecek nesiller doğru bir şekilde anlaması gerekiyor. Pek çok acılar, düşmanlıkları arttırmak için belki de dostlukları pekiştirmek için anlatılması gerekiyor. O tarihte büyük bir zaferi kazanm

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