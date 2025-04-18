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Antalya’da şüpheli ölüm: Gözde Gökalp’in cenazesi ailesine teslim edildi
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Antalya’da şüpheli ölüm: Gözde Gökalp’in cenazesi ailesine teslim edildi

Giriş Tarihi: 18.04.2025 17:39:44

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi’nde yalnız yaşayan Gözde Gökalp, evinde ölü bulundu. Vücudundaki morluklar nedeniyle ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. Erkek arkadaşı H.Ş. gözaltına alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Gözde Gökalp, önceki sabah saatlerinde evinde yüzüstü halde ölü bulundu. Yurt dışında yaşayan ailesinin uzun süre haber alamaması üzerine, durumu erkek arkadaşı H.Ş.'ye bildirdiği öğrenildi. H.Ş., Gökalp'in ablasına eve gidip bakacağını söyledi. Aynı saatlerde baba da Antalya'da yaşayan çilingir arkadaşına ulaşarak durumu anlattı ve eve gitmesini istedi.

Çilingirin kapıyı açmasının ardından Gökalp oturma odasında hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda tespit edilen morluklar nedeniyle ölüm şüpheli olarak değerlendirilirken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından detaylı çalışma başlatıldı. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze ailesine teslim edildi. Morg önünde fenalık geçiren baba, ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazenin Antalya'da defnedileceği öğrenildi. Olay sonrası gözaltına alınan H.Ş., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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