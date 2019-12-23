Antalya'da servis aracı kayalıklara çarptı

Antalya'da işçileri taşıyan servis aracı, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan kayalıklara çarptı. Kaza nedeniyle araçta bulunan 17 kişi yaralandı.
Antalya'da, otel personelini taşıyan servis midibüsünün yağışın etkisiyle yoldan çıkarak kayalıklara çarpmasıyla meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Topçam mevkiinde meydana geldi. Adem Şahan'ın kullandığı 07 KR 931 plakalı servis midibüsü, yağışın etkisiyle yoldan çıkarak, yamaçtaki kayalıklara çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre sürücü dahil 17 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlı, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.
Midibüsün, bir otelin personelini taşıdığı kaydedildi.
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