Antalya’da korkunç anlar! Sokak ortasında kürek saplı, bijon anahtarlı, tüfekli kavga kamerada

Antalya’nın iki farklı noktasında meydana gelen kürek saplı, tüfekli ve bijon anahtarlı kavgalar, anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayağı sargılı bir kişinin de seke seke gelerek kavgaya dahil olması dikkat çekti.

İlk kavga Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan birisi elinde kürek ile karşısındakine vururken, bir kişinin ise ayağı bandajlı sekerek kavga ettiği görüldü.

Kavganın devamında ise elinde tüfekle bölgeye gelen ama ateş etmeyen bir kişi, 'Ver kız silahı ver kız silahı' diye bağırdı.Ancak kızı silahı vermedi. Mahalle halkının araya girmeye çalıştığı kavgaya karışanlardan biri kürek sapıyla saldırırken, sağ ayağı sargılı kişi de seke seke kavgaya dahil oldu, yumruklar savurdu.

Silahla gelen kişiyi ise bir vatandaş, "Birader ayıptır yapma, birader yapma" diyerek ikna etmeye çalıştı. Arabanın etrafında bir süre devam eden kavga anı mahallelilerin cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.

Taraflar birbirlerinin araçlarına hasar verdi.

BİJON ANAHTARIYLA CAMLARI PATLATTI

Diğer kavga ise Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde trafikte meydana geldi. Yol verme tartışmasından çıktığı değerlendirilen kavgada 3 kişi, otomobil ve sürücüsüne saldırdı. Araçlarından inen iki grup yumruk ve tekmeli kavgaya tutuştu. Kaşı taraftan bir kişi, eline aldığı bijon anahtarı ile lüks araca vurdu.

Şahsın bijon anahtarını karşısındaki kişilere de savurduğu kavga tekme tokatlı bir süre devam etti.

"KAÇ KİŞİ BUNLAR YA"

Görüntüyü çeken kişinin "Kaç kişi bunlar ya" dediği kavgada, otomobil lastiğini değiştirmeye yarayan bijon anahtarını eline alan kişi otomobilin camlarını patlattı.

Kavgayı gören vatandaşlar büyük korku yaşarken çevredeki kadınlar, "Polis, polis. Ne yapıyorsun ya. Yapmayın, yapmayın" diyerek tedirginliklerini dile getirdi. Görüntüyü çeken kişi "Silah mı çıkardı?" dediği duyuluyor.

Yoldaki diğer sürücüler, tekme tokat kavga edenleri ayırmaya çalışırken rafikteki kavga anları bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.