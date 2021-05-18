Antalya'da eşinin 'yasak aşk' yaşadığını iddia etmişti, silahla yaralandı

İYİ Partili Elmalı Belediyesi’nde çalıştığı dönemde eşinin, kendisini belediye başkanı Halil Öztürk ile aldattığını öne süren Ahmet Tilki, silahlı saldırıya uğradı. Üzerine tam 9 el ateş açılan Tilki, "Bana saldıranlar en kısa sürede yakalanmalı. Yoksa her an öldürülebilirim" dedi. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki'nin uygunsuz görüntü mesajları ortaya çıkmıştı. Haberin detayları...

Olay önceki akşam saat 23.00 sularında meydana geldi. Tuvalete çıkan Ahmet Tilki'ye pompalı tüfekle arka arkaya ateş edildi. Sağ bacağına domuz kurşunu tabir edilen bilge büyüklüğündeki saçmalar isabet eden Tilki kanlar içinde yere yığıldı. Evde bulunan yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verdi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Sabah'ın atardığına göre kanlar içinde yerde kalan Ahmet Tilki, ambulans ile Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabah saatlerinde ameliyata alınan Tilki'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gelişmelerin ardından Antalya Jandarma Komutanlığı olayın aydınlatılması için 5 kişilik bir ekip kurdu. Olay yerinde yapılan incelemede Ahmet Tilkiye 9 el ateş edildiği belirlendi. Jandarmaya ifade veren Tilki, kendisine silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler ile azmettiricilerden şikayetçi olduğunu belirterek,"Bana saldıranlar en kısa sürede yakalanmalı. Yoksa her an öldürülebilirim" diye konuştu.

MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile uygunsuz görüntü paylaşımı ve yaşadığı ahlaksız ilişki ile gündeme gelen Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile ilgili birçok gelişme yaşanmıştı.

SÜMEYRA TİLKİ OLAYI İNKAR ETMİŞTİ

Skandal Türkiye gündemine otururken, Sümeyra Tilki ilk olarak olayı inkar etmiş, sonrasında ise ikilinin mesajlaşmaları ortaya çıkmıştı. Öte yandan Sümeyra Tilki'nin, eşi Ahmet Tilki hakkında Elmalı Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı 'Bilişim sistemine hukuku aykırı girme ve orada kalma' suçlamayla ilgili 'Kovuşturmaya yer olmadığına dair' karar verildi.

TELEFONUN ORTAK KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Sümeyra Tilki'nin email hesabına telefondan giriş yapıldığı ve bilgilerinin eşi tarafından ele geçirildiği yönündeki iddialarına karşı savcılığın yaptığı incelemede, olay tarihinde aynı evde yaşadıkları ve iddiaya söz konusu telefonunda ortak kullanıldığı tespit edildi. Bununla birlikte ortaya çıkan görüntülerin hukuka aykırı elde edilmediği de kanıtlanmış oldu.

"MALUM YILIN AŞKI"

Sümeyra Tilki'nin boşanma davası devam ederken telefonun whatsapp bölümünde "E malum yılın aşkı! Sevdiceğim ayarladı. Onu da görebildin mi bari", annesinin ise kendi telefonundan "Senin gibilere iki boynuzlu katıksız g.vt denir" ve "Ayyyy sana da ne güzel yakışmış ooooo boynozlar" paylaşımı dudak uçuklattı.

"NAMUSUM VE ONURUMLA OYNAMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Olayın mağduru Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün eski makam şoförü Ahmet Tilki, bu paylaşımları da açılan davalarda delil olarak kullanacağını söyledi. Tilki, "Namusum ve onurumla oynamaya devam ediyorlar. Adalet önünde hesabını verecekler" demekle yetindi.