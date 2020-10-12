Antalya'da 4 kadın saç saça baş başa birbirine girdi, etraftakiler film gibi izledi

Antalya Muratpaşa'da 4 kadın sokak ortasında saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Etraftakiler kavgayı izlerken o anları kameraya çeken bir vatandaş "Bu adamlar niye ayırmıyor" diyerek kayda devam etti.

Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'nde bu sabah çekildiği belirtilen görüntülerde, 4 kadın kavgaya tutuştu.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Sebebi bilinmeyen kavgada birbirlerinin saçlarından tutan kadınları, hemen yanı başlarındaki erkekler ise film izler gibi izledi.

Birbirlerine yumruk da atan kadınların o kavgasını bir vatandaş da araç içerisinden cep telefonuyla kayda aldı.

"BU ADAMLAR NİYE AYIRMIYOR"

Kavganın alevlendiği sıralarda "Allah Allah" diyen vatandaş, kavgayı ayırmayan erkeklere de "bu adamlar niye ayırmıyor" diyerek tepki gösterdi.