Son dakika haberine göre Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğunu takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen R.F.T., olayın görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından yakalanıp tutuklandı. Şüphelinin kız çocuğunu sokakta takip ettiği anlar güvenlik kameralarına anbean böyle yansıdı.
Olay 5 gün önce Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki kız çocuğunu sokakta takip edip asansörde taciz ettiği ileri sürülen kişi, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Şüphelinin küçük kızı takip anlarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, şüphelinin R.F.T. olduğunu belirledi.
Kısa sürede yakalanan R.F.T., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.F.T., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
İŞTE KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.