Anneler Günü'nde Galata Kulesi'ne özel kareler! Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan...

Anneler Günü dolayısıyla Galata Kulesi'ne özel kareler yansıtıldı. Beyoğlu Belediyesi Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ve şehit annelerinin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıttı.