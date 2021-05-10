RAMAZAN İMSAKİYE
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Anneler Günü'nde Galata Kulesi'ne özel kareler! Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan...

Anneler Günü'nde Galata Kulesi'ne özel kareler! Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan...
10.05.2021 00:25
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Galata Kulesi'ne özel kareler!
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Anneler Günü dolayısıyla Galata Kulesi'ne özel kareler yansıtıldı. Beyoğlu Belediyesi Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ve şehit annelerinin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıttı.


Anneler Günü dolayısıyla Galata Kulesi'ne özel kareler yansıtıldı. Beyoğlu Belediyesi Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ve şehit annelerinin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıttı.
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