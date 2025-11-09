Ankara’da korkunç kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü 3 yaralı

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölge adeta savaş alanına döndü.

ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Kaza, Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan Karacaören-Çalış yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, durumu ağır olan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Ekiplerin çalışması sırasında Karacaören-Çalış yolu ulaşıma kapatıldı. Kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.