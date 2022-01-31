Ankara'da karla mücadele(!) Kar küreme aracı devrildi

Ankara'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Gece saatlerine doğru etkisini arttıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışının yoğunluğuyla görüş mesafesi kısaldı.

EVLERİNE YÜRÜYEREK GİTTİLER

Vatandaşlar, kar yağışının aniden bastırmasıyla kapanan yollarda zorluk yaşadı. Bazı sürücüler ise yolda kalmamak için araçlarını ana arterlere park ederek evlerine yürüyerek gitti. Cemal Aytekin, kar yağışından dolayı aracını Kızılay'a park ettiğini belirterek, "Anlık bastıran durumdan kaynaklı biz de aracımızı Kızılay'a bıraktık. Maalesef böyle bir durum oldu, biz de yürüyerek geldik buraya. Ortalama bir, bir buçuk saattir yürüyerek geldik. Bir de kış lastiğimiz vardı ancak mevcut şartlardan dolayı aracı bırakıp geldik çünkü rampa yukarı çıkıyoruz" dedi.

KAR KÜREME ARACI DEVRİLDİ



Kar yağışı nedeniyle bazı yerlerde maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, yolların boş olmasını fırsat bilen bazı sürücüler ise araçlarıyla kar üzerinde dirift yaptı.

Mamak'ta tuzlama aracı devrilirken, Keçiören'de ise kar küreme aracının küreği araçtan ayrıldı.