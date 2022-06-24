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Ankara’da iplik taşıyan tır ile karpuz taşıyan tır çarpıştı: 1 yaralı

Ankara’da iplik taşıyan tır ile karpuz taşıyan tır çarpıştı: 1 yaralı
24.06.2022 09:17

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Anadolu Otoyolu Kahramankazan mevkiinde iplik taşıyan tır ile karpuz yüklü tır çarpıştı. Çarpışma sonucunda iplik yüklü tır alevlere teslim olurken şoförü ise yaralandı. Kaza, Ankara ile İstanbul’u birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu Kahramankazan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ö. kontrolündeki 27 AHT 285 plakalı iplik yüklü tır ile H.B idaresindeki 27 Y 9480 plakalı karpuz taşıyan tır çarpıştı. Çarpışma sonucu iplik taşıyan tır alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, tır alev topuna döndü. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri yaralanan tır sürücü C.Ö.'yü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası otoyolun İstanbul ve Ankara yönünde araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, trafik daha sonra açıldı.

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