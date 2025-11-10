Ankara’da arabadan inen vatandaşa otobüs çarptı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bozulan arabasından inen bir vatandaşa otobüs çarptı. Olay, Çankaya Cemal Gürsel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın 06 ET 9371 plakalı otomobili bozuldu. Vatandaş bozulan arabasından inerken, 06 HO 1326 plakalı biz özel halk otobüsü vatandaşa çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralanan vatandaş hastaneye kaldırdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.