Pursaklar'da zincirleme kaza

PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023, 17:01 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 17:19

Ankara Pursaklar zincirleme kaza! (Olay yerinden ilk görüntüler)

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde iki otomobilin çarpışması nedeniyle meydana gelen 14 araçlık zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Ankara'da iki otomobilin çarpışması nedeniyle meydana gelen 14 araçlık zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması nedeniyle arkadan gelen seyir halindeki 12 otomobil duramayarak birbirine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralandığı belirlenen toplam 7 kişi ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledildi ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Kazaya neden olan ve olaydan sonra kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.

"Biz durunca arkamızda araçlar art arda çarpmaya başladı"
Kazanın mağdurlardan Burak Tüzenlik," "Önümüzde bir kaza oldu. Durmak zorunda kaldık. Biz durunca arkamızda araçlar art arda çarpmaya başladı. Birkaç araç devrildi, kötü durumda. Kazaya karışan 14 araç var. 7 - 8 de yaralı var. Çok sayıda ambulans geldi. Yaralıları hastaneye sevk ettiler. İtfaiye ekipleri de sıkışan yaralıları çıkardı. Polis ekipleri de geldi. Dikkatli olmak gerekiyor. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Benzin istasyonunda korkunç an! Geri vitese takıp, gaza bastı! Şok eden kaza anı kamerada!
21.11.2023Salı
Sakarya Erenler'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
21.11.2023Salı
D-100'de tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
21.11.2023Salı
Mersin’de amatör maçta hakeme saldırı! Kramponla böyle kovaladı
21.11.2023Salı
Yolcu otobüsü, hafriyat kamyonuna çarptı! Kaza anı kamerada!
21.11.2023Salı
Bunlar da Var
atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ 21 Kasım 2023 atv canlı yayın izle 2023 Müge Anlı canli izle bugünkü programı Youtube tek parça izle 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (21 Kasım.2023)
22.11.2023Çarşamba
Sancaktepe’de İETT aracının karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti 06:07
İETT'nin çarptığı kadın hayatını kaybetti
22.11.2023Çarşamba
Ankara Pursaklar zincirleme kaza! Olay yerinden ilk görüntüler 03:54
Pursaklar'da zincirleme kaza
22.11.2023Çarşamba
İmamoğlu’nun ihalecisi Özgür Karabat’la ilgili kasetvari ifşa... Fena görüntüler 00:50
Kemalciler 'intikam' dosyasını açtı!
22.11.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA