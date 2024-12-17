Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 15:05

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt dışı eğitim müşavirliklerince düzenlenmiş gibi gösterilen sahte belgelerle usulsüz şekilde yurt dışı eğitim kredi desteğine başvuran, lisans mezunu olmayan ve yurt dışı giriş çıkış kaydı bulunmayan 149 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



ANKARA MERKEZLİ 17 İLDE 149 ŞAHIS TESPİT EDİLDİ



Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir kısmı lisans mezunu olmayan, yurt dışı giriş çıkış kaydı bulunmayan ve Almanya, İsviçre, İzlanda'da faaliyet gösteren Freiburg Üniversitesi, Duisburg Essen Üniversitesi, Lucerne Üniversitesi, Köln Üniversitesi, St. Gallen Üniversitesi'nde doktora yapıyor gibi kredi desteği aldığı tespit edilen 149 şüpheli şahsın Ankara merkezli 17 ilde gözaltına alınması kararlaştırıldı.



103 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü'nün suç duyurusu üzerine tespit edilen ve gözaltına alınmasına karar verilen 149 şüpheliden 103'ü yakalandı.

Firar olan şüphelilerin yakalanmalarına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere devam ediliyor.