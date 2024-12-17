SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ankara merkezli dev operasyon: 103 gözaltı!
Haberler Yaşam Videoları

Ankara merkezli dev operasyon: 103 gözaltı!

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 15:05

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sahte belgelerle yurt dışı eğitim kredisi aldığı belirlenen 149 kişiden 103’ü, 17 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin bazılarının lisans mezunu olmadığı ve yurt dışı giriş-çıkış kaydı bulunmadığı tespit edildi. Firari şüpheliler için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt dışı eğitim müşavirliklerince düzenlenmiş gibi gösterilen sahte belgelerle usulsüz şekilde yurt dışı eğitim kredi desteğine başvuran, lisans mezunu olmayan ve yurt dışı giriş çıkış kaydı bulunmayan 149 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Pasaport (AA)


ANKARA MERKEZLİ 17 İLDE 149 ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir kısmı lisans mezunu olmayan, yurt dışı giriş çıkış kaydı bulunmayan ve Almanya, İsviçre, İzlanda'da faaliyet gösteren Freiburg Üniversitesi, Duisburg Essen Üniversitesi, Lucerne Üniversitesi, Köln Üniversitesi, St. Gallen Üniversitesi'nde doktora yapıyor gibi kredi desteği aldığı tespit edilen 149 şüpheli şahsın Ankara merkezli 17 ilde gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Lisans öğrencisi (AA)


103 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü'nün suç duyurusu üzerine tespit edilen ve gözaltına alınmasına karar verilen 149 şüpheliden 103'ü yakalandı.

Euro (AA)

Firar olan şüphelilerin yakalanmalarına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere devam ediliyor.

SIRADAKİ VİDEO
İETT kazası: 1 ölü!
17.12.2024Salı
Torbalı’da silahlı çatışma!
17.12.2024Salı
Samsun'da kaza!
17.12.2024Salı
İstanbul’da sahte içki operasyonu!
17.12.2024Salı
Suriyeli kadından BM temsilcisine "Sednaya" tepkisi: Şimdi mi geldiniz sizi istemiyoruz
17.12.2024Salı
Bunlar da Var
Konya’da taksici cinayeti! 03:41
Konya'da taksi şoförü üniversiteli Eren'i öldüren saldırganlar yakalandı
16.12.2024Pazartesi
Beşiktaş’ta ölümlü İETT kazası kamerada! 00:43
Beşiktaş'ta İETT otobüsünün çarptığı kadın öldü! Kaza anı kamerada!
16.12.2024Pazartesi
Yolcu otobüsünde can pazarı! 00:37
Eğirdir'de yolcu otobüsü kazası! Can pazarı kamerada! (İlk anlar)
16.12.2024Pazartesi
Isparta yolcu otobüs kazası! 01:06
Yolcu otobüsü devrildi! 1 ölü, 24 yaralı!
16.12.2024Pazartesi
CANLI YAYIN