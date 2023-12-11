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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 20:27 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 21:42

Ankara Keçiören'de köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'dan müjdeli haber!

Ankara Keçiören'de okul çıkışı başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve hayati tehlikesinin bulunduğu Tunahan Yılmaz'dan müjdeli haber geldi. Baba Yılmaz, Tunahan’ın artık tepki verebildiğini belirterek, “Benim yüzde 1 umudum vardı. Bir umudu olan insanın evladı beşinci günde ‘baba’ dedi. O bana güç verdi” ifadelerini kullandı. Öte yandan AK Parti Ankara İl Başkanı yaşananların herkesi üzdüğünü vurgulayarak, "Yaşanan bu acı olayın en büyük sorumlusu başıboş köpeklere ilişkin herhangi bir adım atmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tır." dedi.

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