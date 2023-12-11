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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 17:41 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 17:53

🚨 Sakarya Karasu'da rehine krizi! 🔫 Silahlar çekildi!

Son dakika haberleri... Sakarya'da bir şahıs kız arkadaşını silahla rehin aldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis şahsı ikna ederek gözaltına aldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bankta oturdukları esnada kız arkadaşını silahla rehin alan adam çevreye korku saçtı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede şahıs, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Karasu'nun İncilli Mahallesi 620. Sokak üzerindeki parkta meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen şahıs, bankta oturdukları esnada kız arkadaşını silahla rehin aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri uzun uğraşlar neticesinde çevreye korku saçan şahsı ikna ederek gözaltına aldı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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