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Ankara Kalecik Son Dakika: Akraba kavgası: 2 ölü!
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Ankara Kalecik Son Dakika: Akraba kavgası: 2 ölü!

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024, 17:18 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024, 17:18

Ankara Kalecik'te fırıncı olan iki aile arasında çıkan kavgada Fatih Çekirdek ve yeğeni Mücahit Çekirdek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde fırıncı olan iki aile arasında çıkan kavgada Fatih Çekirdek ve yeğeni Mücahit Çekirdek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kalecik ilçesinde yer alan İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Fırıncı olan akraba iki aile arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavganın büyümesi üzerine taraflar bıçakla birbirlerine saldırdı. Aile fertlerinden Fatih Çekirdek ile yeğeni Mücahit Çekirdek hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye sevk edildi. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden amca ve yeğeni bugün toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis bölgede tekrar yaşanabilecek gerginliğe karşı önlem aldı.

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