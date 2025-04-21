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Amasya’da kavşakta otomobilin çarptığı yaya yaralandı: O anlar kamerada
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Amasya’da kavşakta otomobilin çarptığı yaya yaralandı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 21.04.2025 21:52:31

Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde yaya geçidine 10 metre uzaklıkta kavşağın ortasından geçmeye çalışan Arif Aydıner’e otomobil çarptı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde , kavşağın ortasından yolun karşısına geçmeye çalışan Amasya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Arif Aydıner'e , Ziyacan K. yönetimindeki 35 CMC 069 plakalı otomobil çarptı.

Yaya geçidine 10 metre uzaklıkta yaşanan kazada, yere düşen Aydıner'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Başından yaralanan Aydıner , olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.

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