Amasya’da kavşakta otomobilin çarptığı yaya yaralandı: O anlar kamerada

Amasya'nın Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde , kavşağın ortasından yolun karşısına geçmeye çalışan Amasya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Arif Aydıner'e , Ziyacan K. yönetimindeki 35 CMC 069 plakalı otomobil çarptı.
Yaya geçidine 10 metre uzaklıkta yaşanan kazada, yere düşen Aydıner'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Başından yaralanan Aydıner , olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.