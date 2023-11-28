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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023, 19:11 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 19:14

Amasya’da bir çiftlik evini hortum vurdu o anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı

Bir anda ortaya çıkan hortum Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde lavanta çiftliğindeki evi vurdu. Metrelerce öteye savrulan evin çatısı, cam çerçeveler ve malzemeler çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Lavanta yetiştiriciliği yapan girişimci İrem Hayta ve eşi Sercan Hayta'nın çiftliğini önceki gün hortum vurdu. O sırada içerisinde kimsenin bulunmadığı yapının kopan çatısı ve cam çerçeveleri metrelerce uzağa saçıldı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

"İLK HORTUMDA BİNAMIZ YERLE BİR OLDU"
Zararlarının büyük olduğunu belirten Sercan Hayta, "İlk hortumda binamız yerle bir oldu. Malzemeler metrelerce uzağa savruldu. Çevremizde de etkilenenler oldu. Ama en büyük zararı biz gördük" dedi. Çiftliğe gelen ekipler hasar tespit çalışması yaptı.

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