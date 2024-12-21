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Alkollü sürücünün yaptığı kaza kamerada: 1 yaralı
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Alkollü sürücünün yaptığı kaza kamerada: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 17:56 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 17:56

Burdur’un Gölhisar ilçesinde alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücü, önce refüje ardından önünde seyreden araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sabah saatlerinde alkollü araç kullanan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek zincirleme kazaya yol açtı. Kaza, saat 06.50 sıralarında Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi Oto Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KONTROLDEN ÇIKTI

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden Yusufça istikametine seyir halinde olan 22 yaşındaki Mehmet F.Ö. idaresindeki 20 AIP 384 plakalı Volkswagen marka otomobil, Sanayi kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje, ardından önünde seyreden 52 yaşındaki İsmet A. idaresindeki 15 AAE 838 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Opel marka otomobil savrulurken, araç yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

YARALI YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Opel marka otomobilde yolcu olarak bulunan Fidan İ. (47), ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan Fidan İ.'nin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Mehmet F.Ö.'yü gözaltına aldı. Yapılan alkol testinde, sürücünün 1.12 promil alkollü olduğu belirlendi. Mehmet F.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

KAZA SONRASI YOLDAN KALDIRILAN ARAÇLAR

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın detaylarıyla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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