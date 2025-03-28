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Aksaray’da refüje çarpan araç devrildi: Sürücü kayıp!
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Aksaray’da refüje çarpan araç devrildi: Sürücü kayıp!

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 18:55 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 18:55

Fatih Mahallesi’nde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan ve yan devrilen otomobilin sürücüsü, yaralı halde olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri soruşturma başlattı.

Aksaray'ın Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, çevrede büyük bir şaşkınlık yarattı. Sağlık Köy yolu istikametine ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, refüje çarptıktan sonra oradaki ağacı yerinden söküp yan devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, araçtan çıktıktan sonra yaralı olmasına rağmen olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında, sürücünün izine rastlamadı.

POLİS SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Polis ekipleri, kazaya karışan sürücüyü bulmak ve olayın nedenini araştırmak amacıyla çalışma başlattı. İlk incelemelerde, kazanın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Kaza nedeniyle yol güvenliğini sağlamak için önlemler alınırken, polis soruşturması devam ediyor.

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