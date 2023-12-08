PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023, 01:42 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023, 01:47

Aksaray’da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı 🚔

Aksaray’da polisin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye 17 bin 973 TL ceza kesildi. Araçtan indirilen İbrahim K. (17) isimli sürücünün yapılan sorgulamasından ehliyetsiz olduğu ve bu yüzden kaçtığı belirlenirken sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, araç sahibi olan annesine 8 bin 190 TL, "dur" ihtarına uymamaktan 951 TL ve tehlikeli şerit değişimi maddesinden 642 TL olmak üzere toplam 17 bin 973 TL para cezası kesildi. Trafikten men edilen araç otoparka çektirildi.

Olay, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Caddesi'nde rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 68 ABZ 468 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Uygulama noktasına giren sürücü "dur" ihtarına uymayarak gaza basıp kaçtı. Sürücünün kaçması üzerine harekete geçen polis ekipleri araçla şahsın peşine düştü. Ekiplerin kaçan araç plakasını ve istikametini telsizden bildirmesi üzerine Aksaray emniyeti alarma geçti. Sürücünün kaçtığı bölge istikametini abluka altına alan polis yaklaşık 20 dakika yaşanan kovalamaca sonucu Aksaray - Nevşehir Karayolunda yakalandı. Araçtan indirilen İbrahim K. (17) isimli sürücünün yapılan sorgulamasından ehliyetsiz olduğu ve bu yüzden kaçtığı belirlenirken sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, araç sahibi olan annesine 8 bin 190 TL, "dur" ihtarına uymamaktan 951 TL ve tehlikeli şerit değişimi maddesinden 642 TL olmak üzere toplam 17 bin 973 TL para cezası kesildi. Trafikten men edilen araç otoparka çektirildi.

SIRADAKİ VİDEO
Meteoroloji'den 14 kente uyarı 🌧 İstanbul'a kar yağacak mı? ❄️
08.12.2023Cuma
Japonya'nın Hakodate kentinde binlerce balık kıyıya vurdu
08.12.2023Cuma
🔥 Antalya'da apartmanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu
08.12.2023Cuma
🔥 Sakarya'da 4 katlı apartmanda yangın; mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
08.12.2023Cuma
Jandarmanın silahlı kavgayı önlemesi güvenlik kamerasında
07.12.2023Perşembe
Bunlar da Var
Ankara’da başıboş köpek dehşeti! 10 yaşındaki çocuğu paramparça ettiler 04:03
10 yaşındaki çocuğu paramparça ettiler
08.12.2023Cuma
🚨 Ankara Keçiören Köpek Saldırısı SON DAKİKA! Keçiören’de Köpek Saldırısı: İlkokul Öğrencisi Tunahan Yılmaz Ağır Yaralandı! 00:36
🚨 Keçiören'de başıboş köpek vahşeti! İlkokul Öğrencisi ağır yaralı!
08.12.2023Cuma
Gizem Bağdaçiçek kimdir? Onlyfans hesabında pornografik görüntüleri yayılan sosyal medya fenomenine ’’Müstehcenlik’’ gözaltısı! 00:26
🚨 Pornografik görüntüleri yayılan Gizem Bağdaçiçek'e gözaltı 🔍
08.12.2023Cuma
MÜGE ANLI İZLE 🕵️ Atv Canlı Yayın 📺 7 Aralık 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program 🔍 Youtube tek parça izle 👉 Canlı TV ATV 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (7 Aralık 2023)
08.12.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA