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Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastanede öldü
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024, 22:26 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2024, 22:26

Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastanede öldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren ve ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Çevlik sahilinde serinlemek için denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 2 kişinin suya batıp çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Sahil Güvenlik, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan şahıslardan birisi hayatını kaybederken, diğerinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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