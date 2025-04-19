Aksaray’da park yeri kavgası kanlı bitti: Komşusunu bıçakladı

Giriş Tarihi: 19.04.2025 23:47:39

Aksaray'ın Şifahane Mahallesi 3200 Sokak'ta gece yarısı meydana gelen olayda, apartman komşuları E.E. (45) ve İ.A. (51) arasında araç park yeri meselesi yüzünden tartışma çıktı. Daha önce de aynı konuda tartışma yaşayan iki komşunun bu kez tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü . Kavga sırasında yanında getirdiği bıçağı çıkaran E.E., komşusu İ.A.'yı bıçaklayarak yaraladı .

Kavga seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.A. , ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, komşusunu bıçaklayan E.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı . Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.