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Aksaray’da kavşakta faciadan dönüldü: Minibüs ile otomobil çarpıştı! 3 kişi yaralandı
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Aksaray’da kavşakta faciadan dönüldü: Minibüs ile otomobil çarpıştı! 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 9.05.2025 17:36:13

Aksaray - Ankara Kara yolu Ortaköy Yol Kavşağında meydana gelen kazada, minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray'ın Ortaköy Yol Kavşağında, M.E. (41) idaresindeki 68 AFE 081 plakalı hafif ticari araç, Ankara istikametine dönüş yapmak isterken, R.İ. (70) yönetimindeki 68 EC 779 plakalı Volkswagen marka minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç hurdaya dönerken, yaralılar yola savruldu.

Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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