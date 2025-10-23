Aksaray'da feci kaza can aldı: 3 ölü

Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Sokaraklı Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeden Bozcamahmut istikametine seyreden Azmi Çıracı idaresindeki 68 AET 449 plakalı otomobil, yolda dönüş yapmak isteyen Hacı Hasan Solak idaresindeki 68 ABE 988 plakalı kamyona çarptı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, araç sürücüsü ve yolcu konumundaki kardeşleri olan Tamer Çıracı ve Salih Çıracı olmak üzere 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlattı.



Ölen araç sürücüsünün ayın 17'sinde ilçede üzerine kereste düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ruhi Can Çıracı'nın baba ve amcaları olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.