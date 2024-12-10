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Aksaray'da enişte dehşeti: Kayınbiraderini vuran adam tehditler savurdu
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Aksaray'da enişte dehşeti: Kayınbiraderini vuran adam tehditler savurdu

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 17:47 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 17:47

Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'nde, karı-koca arasındaki tartışmaya müdahil olan kayınbirader, eniştesi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olay, Şehit Yalçın Sevindi Caddesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. Eşinin babasının evine giden R.Y. (27), çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınbiraderi Ü.Ç.’ye (21) tabancayla ateş etti. Yaralanan Ü.Ç., sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis tarafından olay yerinde yakalanan R.Y., gözaltına alınırken “Diğer kardeşlerini de geberteceğim” diyerek tehditler savurdu. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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