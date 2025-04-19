PODCAST CANLI YAYIN
Aksaray’da elektrikli motosiklet kazası: 15 yaşındaki sürücü yaralandı
Haberler Yaşam Videoları

Aksaray’da elektrikli motosiklet kazası: 15 yaşındaki sürücü yaralandı

Giriş Tarihi: 19.04.2025 18:53:04

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Belediye Arsası organize yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek düşen genç, hastaneye kaldırıldı. Motosiklet trafikten men edildi.

Aksaray'ın Yavuz Sultan Selim Mahallesi Belediye Arsası organize yolunda meydana gelen kazada, 15 yaşındaki R.E. , elektrikli motosikletiyle seyir halindeyken mucurlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Yaklaşık 7 metre sürüklenen genç, kolundan ve bacağından yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Motosiklet, trafik ekiplerince trafikten men edilerek otoparka çekildi . Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Görüntüler ortaya çıktı! ABD polisi otizmli Victor Perez'i böyle vurdu
19.04.2025Cumartesi
Esenler’de silahlı saldırı: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
19.04.2025Cumartesi
Fatih’te arkadaş tartışması cinayetle bitti: Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdü
19.04.2025Cumartesi
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
19.04.2025Cumartesi
İstanbul’da yoğun sis etkili oldu: Manzara kartpostalları aratmadı
19.04.2025Cumartesi
Bunlar da Var
Konya’da traktör kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 01:23
Konya’da traktör kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
19.04.2025Cumartesi
Beşiktaş’ta silahlı saldırı! Eşinin gözleri önünde vuruldu: İşte o anlar 00:13
Beşiktaş’ta silahlı saldırı!
19.04.2025Cumartesi
Sincan’da otomobil kazası: 1 ağır yaralı 00:29
Sincan’da otomobil kazası: 1 ağır yaralı
18.04.2025Cuma
Elon Musk ve Giorgia Meloni arasında neler oluyor? Aşk iddiaları yeniden gündemde! 00:08
Elon Musk ve Giorgia Meloni arasında neler oluyor?
19.04.2025Cumartesi
CANLI YAYIN