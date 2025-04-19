Aksaray’da elektrikli motosiklet kazası: 15 yaşındaki sürücü yaralandı

Aksaray'ın Yavuz Sultan Selim Mahallesi Belediye Arsası organize yolunda meydana gelen kazada, 15 yaşındaki R.E. , elektrikli motosikletiyle seyir halindeyken mucurlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Yaklaşık 7 metre sürüklenen genç, kolundan ve bacağından yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Motosiklet, trafik ekiplerince trafikten men edilerek otoparka çekildi . Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.