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Ailesinin haber alamadığı şahıs yangın çıkan evde ölü bulundu

Ailesinin haber alamadığı şahıs yangın çıkan evde ölü bulundu
21.11.2021 14:22
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Bolu’da, ailesinin 4 gün boyunca haber alamadığı adam, yangın çıkan evde dumandan zehirlenerek ölmüş halde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Çaydurt köyünde 2 katlı evde yalnız yaşayan Oktay Erkin Yalçın (57) isimli vatandaştan 4 gündür haber alamayan kardeşi şahsın evine gitti. Oktay Erkin Yalçın’ın kapıyı açmaması üzerine camdan eve giren ağabeyi, kardeşinin yerde hareketsiz halde yatar vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemede Oktay Erkin Yalçın’ın odasında yangın çıktığı ve ilk belirlemelere göre şahsın dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yalçın’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebi belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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