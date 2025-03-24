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Adıyaman’da traktör kazası: 1 ağır yaralı
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Adıyaman’da traktör kazası: 1 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 18:05 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 18:05

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta Çayı yakınlarında kum yüklü traktörün devrilmesi sonucu sürücü Mehmet Erdem ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, kum yüklü bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Mehmet Erdem (38) ağır yaralandı. Kaza, Kahta Çayı yakınlarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 02 KS 709 plakalı traktörün sürücüsü Mehmet Erdem, direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörün devrilmesine neden oldu. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Mehmet Erdem, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ve jandarma ekipleri, kazanın nedenine ilişkin detaylı bir soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler, kazanın direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana geldiğini gösteriyor.

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