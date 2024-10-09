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Adıyaman'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Adıyaman'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 16:11 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 16:11

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu Yeni Sanayi Sitesi Yol Kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Bağcı (51)'e Kahramanmaraş istikametinden gelen Üçler Dönmez idaresindeki 06 HBP 01 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayoluna düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan sonra tır sürücüsünün ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.

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